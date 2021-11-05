Календарь событий и праздников

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Что отмечают сегодня
День военной разведки
(05.11.2021)
День рассматривания старых фотографий
(05.11.2021)
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