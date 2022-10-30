Сайт открыток и поздравлений

Проект Fresh Cards Studio существует только с одной целью: помогать дарить радость и позитивное настроение. Ведь жизнь намного более прекрасна, чем ее показывают по телевизору.

Для этого мы собрали коллекции прекрасных картинок, тематических поздравлений, рассказываем о праздниках и предлагаем свой собственный календарь событий.

Открытки и картинки с пожеланиями

Вместо тысячи слов, вместо неловких взглядов и нелепых пауз, на любое расстояние и в любую точку планеты - мы предлагаем отправлять поздравительные открытки на праздники и замечательные картинки с пожеланиями на самые различные события, по поводу или без причины, но обязательно для хорошего настроения родных и близких людей. Перейти к открыткам и картинкам с пожеланиями...

Поздравления

Когда душевные слова несут больше чем заложенный в них смысл, когда оригинальные стихи вызывают слезы радости и благодарности, когда веселые фразы смешат и заставляют раз за разом вспоминать прочитанное, то это называется удачно подобранным поздравлением. И в наших коллекциях именно такие варианты. Перейти в Поздравления...

Календарь праздников

Ежедневно в мире празднуется большое количество различных дней, дат и торжеств. Многие из них кажутся нелепыми, другие устаревшими, а третьи грубыми.

В нашем календаре только самые яркие и позитивные праздники, важные памятные даты и знаковые события, с которыми приятно поприветствовать своих друзей, родных, подписчиков или коллег. Посмотреть Календарь на сегодня...

Блог

Мы пишем о праздниках из нашего календаря, вспоминаем историю и традиции празднования, рассказываем где, кто и как отмечает, а также предлагаем наши коллекции поздравлений и открыток. Перейти в Блог...